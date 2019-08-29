 

Харьковчане предлагают ввести дублирование объявлений в метро на английском языке - петиция

29 августа 2019 г. 14:15
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Харьковчане предлагают городским чиновникам ввести дублирование объявлений в метро на английском языке.

Соответствующая петиция об этом появилась на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции, аргументируя добавление английского языка в объявления в метрополитене, отмечает, что Харьков - не только студенческая столица Украины, но и город с фактическим населением около 2-х миллионов человек, большим инвестиционным потенциалом.

Также, по мнению харьковчанина,  город является деловой бизнес-средой Востока Украины, с большим количеством иностранных граждан, которые приезжают в деловые командировки и время от времени вынуждены пользоваться общественным транспортом.

«Метро в каждом городе - это своего рода его визитка, удобный и быстрый способ передвижения. Так сделаем же Харьков не только чуточку удобнее, но и более современным для всех!», - призывает автор петиции поддержать его инициативу.

Сбор подписей под петицией стартовал 28 августа.

На данный момент ее поддержали 33 человека.

Если петиция наберет 5000 подписей в течение 90 дней, ее рассмотрят в горсовете.
 

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