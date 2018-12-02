Харьковчане предлагают ввести электронный билет в городских маршрутках - петиция

02 декабря 2018 г. 10:54
156 просмотров

Харьковчане предлагают городским чиновникам внедрить систему электронного билета в городских маршрутках.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Кроме введения системы электронного билета в городских маршрутках, автор петиции предлагает также запретить принимать наличные деньги для оплаты проезда в автобусах без кондуктора.

Сбор подписей под петицией стартовал 26 ноября.

На данный момент ее поддержали 64 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.