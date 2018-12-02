Харьковчане предлагают ввести электронный билет в городских маршрутках - петиция

Харьковчане предлагают городским чиновникам внедрить систему электронного билета в городских маршрутках.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Кроме введения системы электронного билета в городских маршрутках, автор петиции предлагает также запретить принимать наличные деньги для оплаты проезда в автобусах без кондуктора.

Сбор подписей под петицией стартовал 26 ноября.

На данный момент ее поддержали 64 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.