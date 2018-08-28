Харьковчане предлагают ввести систему удешевления стоимости проезда в метро - петиция

Харьковчане предлагают городским чиновникам рассмотреть вопрос по удешевлению стоимости проезда в метро для постоянных пользователей.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции в качестве примера приводит систему удешевления стоимости проезда в киевском метрополитене.

«Пополняя карточку за один раз на 50 поездок в Киеве, пассажиры могут экономить 19% на каждую поездку", - пишет харьковчанин.

Как вариант, по мнению автора петиции, в Харькове можно разработать схему: при пополнении карточки на 100 поездок платить 450 или 425 грн.

Сбор подписей под петицией стартовал вчера, 27 августа.

На данный момент ее поддержали 25 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.