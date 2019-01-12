Харьковчане призывают горсовет ликвидировать рекламу наркотиков на стенах домов - петиция

Харьковчане призывают чиновников горсовета усилить меры по борьбе с противозаконнной рекламой наркотиков, размещаемой злоумышленниками на уличных стенах харьковских домов.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«В городе Харькове очень много рекламы наркотиков на фасадах зданий. Очень часто это названия учетных записей в мессенджере Telegram, которые наносят на фасад здания и тем самым рекламируют наркотики», - жалуется автор петиции.

В связи с этим харьковчанин просит городские власти проинспектировать каждое здание в городе на предмет обнаружения запрещенных надписей и везде закрасить их.

Сбор подписей под петицией стартовал 8 января.

На данный момент ее поддержали 114 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.