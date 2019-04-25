Харьковчане про Закон о языке

Людей на пикет о языке собралось немного, около полусотни, но атмосфера была приподнятой и доброжелательной. Язык - это наша безопасность, никаких притеснений русский, на котором говорит большинство жителей востока страны, не испытывает, - растолковывали на митинге организаторы.

Владимир Чистилин, организатор акции:

Існує міф про те, що цей закон обмежує людей інших мов, це брехня! Ніякого покарання за мову в побуті, чи в медзакладах, чи в кав'ярнях, людина буде спілкуватись, їй будуть відповідати. Нема покарання! Цей закон відразу не вступить в силу! Це важливо, буде лагідна українізація, закон буде не завтра , а тільки через два роки ,а по деяким статтям через 30 місяців він буде вступати в силу, немає жодних штрафів.

В феврале 2019 года депутаты начали рассматривать «языковой законопроект» в который было подано более 2000 поправок. Документом предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка. Нина Квитка, студентка, она ​​пришла вместе с другом на пикет, чтобы еще раз заверить окружающих - украинский язык - это идентичность нации и, поэтому этот закон крайне важен.

Нина Квитка, студентка:

Цей закон є необхідним, на мою думку, для української державності, тому що якщо все буде російською мовою, то ніякої державності люди на сході не відчувають, і це ми бачимо за результатами виборів. На сході навіть Бойко отримав чверть голосів виборців, це дуже сумно, так не повинно бути.

Среди харьковчан мнение не столь однозначно - Эдуард Колесников считает, что чиновникам надо знать язык, а вот в своем кафе он будет говорить так, как удобно ему.

Эдуард Колесников, владелец кафе:

Всі чиновники мають розмовляти на українській мові - бо вони чиновники, вони працюють в нашому місті, чи іншому місті - на території України. Але от як я маю розмовляти в кафе - це, вибачте, моє ставлення до цього. Я здесь живу уже 59 лет, родился на Клочковской. Я разговаривал на русском языке и буду разговаривать на русском языке. Меня сложно переубедить - ломать через хребет - это сложно.

У Таисии, работницы небольшой кофейни, позиция нейтральная - ничего против закона она не имеет, но и не считает его слишком необходимым.

Таисия, работница кофейни:

Я не считаю, что это так необходимо, но если придется - буду говорить по-украински. У нас все просто привыкли говорить по-русски в Харькове, так что вот так. Но если нужно по-украински - то залюбки.

Анану Нармания - грузинка, она работает в грузинском ресторане в центре города. Украинский знает не хуже, чем грузинский - училась на филолога. Поэтому украинский язык здесь искренне любят, а на вывеске заведения - сердце с украинским и грузинским флагом.

Анану Нармания, работница грузинского ресторана:

Ми можемо розмовляти українською мовою, нам це подобається та ми підтримуємо нашу державу. Я філолог української мови.

Анану признается, что хотела бы чаще слышать украинский на улицах города, поэтому законопроект поддерживает. С ней солидарны только четверо депутатов Верховной Рады-харьковчан - Михаил Кобцев, Ярослав Маркевич, Роман Семенуха, Елена Кошелева. Против закона голосовали трое - Михаил Добкин, Евгений Мураев и Дмитрий Шенцев. Одиннадцати депутатов вообще не было в сессионном зале, один воздержался, а трое - просто не приняли участия в голосовании.