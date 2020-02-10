Харьковчане продолжают болеть гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области выросла на 21,8% за последнюю неделю. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Заболело 7880 человек, из них 5470 (69,4%) - это дети. 90,7% заболевших детей посещают учебные заведения. Из них 74,7% - школьники, 21,2% - воспитанники детских садов. Показатель заболеваемости составляет 296,24 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 29,8%.

Эпидпорог превышен в Близнюковском (в 2,6 раза), Боровском (на 4,8%), Валковском (на 15,3%), Великобурлукском (на 56,9%), Двуречанском (на 13,8%), Змиевском (на 21,0%), Красноградском (на 8,2%), Краснокутском (на 47,6%), Коломакском (в 4,9 раза), Купянском (на 61,8%), Нововодолажском (на 39,1%), Первомайском (в 3,6 раза) и Печенежском (на 55,8%) районах. Самый высокий показатель по области зарегистрирован в Коломакском районе - 2452,28 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Чугуеве - 113,83 на 100 тыс. населения.

Госпитализированы 285 человек, из них 208 детей (72,9%). С начала эпидемического сезона обследовано 1339 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 533 человек (39,8%). У 123 человек (23,1%) выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек (7,3%) - вирус гриппа типа А (H3), у 38 (30,9%) - вирус гриппа типа А нетипичный, у 40 (32,5%) - вирус гриппа типа А (Н1) и у 36 (29,3%) - вирус гриппа типа В. У 40,1% больных выявлен вирус парагриппа, у 29,5% - РС-вирус и ву 7,3% - аденовирус.

По состоянию на 10 февраля привито против гриппа 11 тыс. 712 человек, из них 4235 человек из групп риска.