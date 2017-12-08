Харьковчане просят чиновников обеспечить охрану детей в школах и детских садах

08 декабря 2017 г. 16:59
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Харьковчане просят чиновников обеспечить охраной школы и детские садики Харькова. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета. 

Автор петиции отмечает, что отводя детей в детский сад или школу, родители хотят быть уверены в том, что в школе их ребенок находится в полной безопасности.

Харьковчане просят чиновников горсовета в рамках программы «безпечне мiсто» установить систему видеонаблюдения (вход, коридоры, периметр двора) в детских садах и школах Харькова с возможностью он-лайн просмотра.

Кроме того, автор петиции просит руководство города обеспечить установку "тревожной кнопки" для вызова полиции/муниципальной охраны во всех садах и школах Харькова.

Также харьковчане считают необходимым патрулирование полицией/муниципальной охраной территорий возле школ утром, когда дети идут на занятия. 

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

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