Харьковчане просят чиновников обеспечить охрану детей в школах и детских садах

Харьковчане просят чиновников обеспечить охраной школы и детские садики Харькова. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции отмечает, что отводя детей в детский сад или школу, родители хотят быть уверены в том, что в школе их ребенок находится в полной безопасности.

Харьковчане просят чиновников горсовета в рамках программы «безпечне мiсто» установить систему видеонаблюдения (вход, коридоры, периметр двора) в детских садах и школах Харькова с возможностью он-лайн просмотра.

Кроме того, автор петиции просит руководство города обеспечить установку "тревожной кнопки" для вызова полиции/муниципальной охраны во всех садах и школах Харькова.

Также харьковчане считают необходимым патрулирование полицией/муниципальной охраной территорий возле школ утром, когда дети идут на занятия.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.