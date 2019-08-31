Харьковчане просят дублировать объявления в метро на английском - петиция

На сайте мэрии зарегистрирована петиция с просьбой добавить в метро объявления станций на английском языке.

"Харьков не только студенческая столица Украины, но и город с фактическим населением около двух миллионов человек, большим инвестиционным потенциалом, деловой бизнес-средой востока Украины, многим количеством иностранных граждан, которые все чаще приезжают в деловые командировки и время от времени вынуждены пользоваться общественным транспортом", - пишет автор.

По словам автора, метро в каждом городе - это своего рода его визитка, поэтому стоит сделать подземку удобнее и современнее для всех.

Для того, чтобы обращение рассмотрел городской голова Геннадий Кернес, необходимо собрать за 90 дней пять тысяч подписей.

Поддержать петицию можно здесь.