 

Харьковчане просят дублировать объявления в метро на английском - петиция

31 августа 2019 г. 12:13
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На сайте мэрии зарегистрирована петиция с просьбой добавить в метро объявления станций на английском языке. 

"Харьков не только студенческая столица Украины, но и город с фактическим населением около двух миллионов человек, большим инвестиционным потенциалом, деловой бизнес-средой востока Украины, многим количеством иностранных граждан, которые все чаще приезжают в деловые командировки и время от времени вынуждены пользоваться общественным транспортом", - пишет автор.

По словам автора, метро в каждом городе - это своего рода его визитка, поэтому стоит сделать подземку удобнее и современнее для всех.

Для того, чтобы обращение рассмотрел городской голова Геннадий Кернес, необходимо собрать за 90 дней пять тысяч подписей. 

Поддержать петицию можно здесь.

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