Харьковчане просят горсовет благоустроить трамвайные остановки на Салтовке - петиция

Харьковчане просят чиновников горсовета благоустроить трамвайные остановки "531 микрорайон" и "Льва Толстого", расположенные в Киевском и Московском районах Харькова.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Как пишет автор петиции, в 2018 году городские коммунальные службы модернизировали трамвайные пути по улице Героев Труда и проспекту Тракторостроителей в районе остановок "531 м/р" и "Льва Толстого".

«К 2019 году работы были закончены, но остановки до ума доведены не были. Пути щебнем засыпали, но асфальт остался раскуроченным, посадка на подвижной состав стала очень неудобна», - говорится в тексте.

Речь идет о том, что при ремонтных работах не положили твердое покрытие между трамвайными путями, оставив их засыпанными щебнем. В связи с этим харьковчане жалуются, что, ступив на нетвердую поверхность возле трамвайных путей, можно подвернуть ногу.

Также автор жалуется, что в связи с отсутствием асфальтового покрытия высоко находятся подножки вагона, и что пенсионерам из-за этого тяжело садиться в трамвай.

Кроме того, как отмечают харьковчане, данные остановки не оборудованы павильонами, которые бы защищали пассажиров, ожидающих транспорт, от солнца, ветра и дождя.

«Очень просим обратить внимание на данную проблему и принять соответствующие меры», - просит автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 9 апреля, и на данный момент ее поддержали несколько десятков человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.