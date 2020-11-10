Харьковчане просят горсовет обезопасить пешеходные "островки" после ДТП на проспекте Науки - петиции

Харьковчане предлагают городским властям обезопасить пешеходные переходы на дорогах в связи с недавним ДТП на проспекте Науки, в котором пострадали три человека, в их числе – 10-летний ребенок.

Сразу две соответствующие петиции были размещены на сайте Харьковского городского 8 ноября.

Автор одной из них пишет: "В связи с последним ДТП предлагаю пересмотреть стандарт технического обустройства "островка безопасности", чтобы он в полной мере соответствовал своему названию и был оборудован отбойниками, способными защитить пешеходов".

По мнению харьковчанина, применить такие отбойники на островках безопасности необходимо на дорогах по всему городу.

Также автор другой петиции, также ссылаясь на указанное ДТП, просит городские власти переработать работу логики включения светофоров на Холодной Горе, предоставив возможность пешеходам пройти через всю дорогу, а не ждать проезда машин на островке безопасности.

"Особенно опасно там стоять, когда количество людей на островке больше, чем сама площадь этого островка", - отмечает харьковчанин.

Сейчас идет сбор подписей за данные инициативы.

Если петиции наберут 5 тысяч голосов в течение 90 дней, их рассмотрят в горсовете.