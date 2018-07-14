Харьковчане просят горсовет оборудовать вход и все станции метро туалетами

14 июля 2018 г. 13:30
131 просмотр

Харьковчане просят городские власти посодействовать оборудованию и размещению туалетов в харьковском  метрополитене, а также около входа в него.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, властям необходимо учитывать большой пассажиропоток в метро и установить туалеты на каждой станции, а также около каждого входа в метро.

Это недопустимо для Харькова, когда на тысячный поток людей туалет находится только на одной станции, считает харьковчанка - автор обращения в горсовет.

Сбор подписей под петицией стартовал 12 июля, и на данный момент ее поддержали 63 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать 5000 подписей в течение 90 дней.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.