Харьковчане просят горсовет оборудовать вход и все станции метро туалетами

Харьковчане просят городские власти посодействовать оборудованию и размещению туалетов в харьковском метрополитене, а также около входа в него.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, властям необходимо учитывать большой пассажиропоток в метро и установить туалеты на каждой станции, а также около каждого входа в метро.

Это недопустимо для Харькова, когда на тысячный поток людей туалет находится только на одной станции, считает харьковчанка - автор обращения в горсовет.

Сбор подписей под петицией стартовал 12 июля, и на данный момент ее поддержали 63 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать 5000 подписей в течение 90 дней.