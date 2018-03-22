Харьковчане просят горсовет продлить время работы общественного транспорта

Харьковчане просят чиновников продлить время работы харьковского общественного транспорта до полуночи ежедневно.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции считает целесообразным продлить время работы общественного транспорта в связи с тем, что в Харькове есть люди, которые работают до 21:00 или еще позже.

«Если человек живёт или работает в удалении от метро, то после 22:00 добираться домой практически нечем. В особенности это касается троллейбуса №3, который раньше ездил допоздна», - пишет автор петиции.

На данный момент петицию поддержали 40 человек.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.