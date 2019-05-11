Харьковчане просят горсовет провести реконструкцию парка в Индустриальном районе - петиция

Харьковчанин просит горсовет провести масштабную реконструкцию парка "Зеленый гай", который расположен в Индустриальном районе города.

Соответствующая петиция об этом была зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Как пишет её автор, состояние парка "Зеленый Гай" приближается к катастрофическому, поэтому необходима его реконструкция.

"Ранее парк был гордостью района: в нём были малая и большие сцены, там проходили концерты и фестивали., - пишет харьковчанин, - Многим жителям района и близлежащих населённых пунктов не очень удобно добираться в парк имени Горького, а парк "Зеленый Гай" является достойной альтернативой с учётом его территории и местонахождения, так как находится рядом со станцией метро и транспортной развязкой".

в связи с этим автор петиции предлагает городским властям провести ландшафтные работы в парке и работы по освещению парка, установить в нем новые аттракционы и лавочки, восстановить его большую и малую сцены, установить детские и спортивные площадки, а также обустроить велодорожки.

Также, по мнению харьковчан, в парке необходимо благоустроить зоны отдыха, чтобы люди могли устраивать пикники на природе, обустроить имеющийся водоем, а также оградить саму парковую зону.

«Мы, жители района не хотим и не можем позволить, чтобы наш парк "Зеленый Гай" постигла участь парка имени "Маяковского"! Не оставайтесь равнодушными, это наше благо и благо наших детей!», - сказано в тексте петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 10 мая, и на данный момент ее поддержали 840 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.