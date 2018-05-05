Харьковчане просят горсовет пустить троллейбус от аэропорта в центр города

Создать новый троллейбусный маршрут в центр города просят чиновников горсовета харьковчане.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции просит мэрию создать новый троллейбусный маршрут в центр города от аэропорта к площади Свободы и парку Горького.

Сбор подписей под петицией стартовал вчера, 4 мая.

На данный момент петицию поддержали 13 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.