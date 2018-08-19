Харьковчане просят горсовет создать сеть общественных туалетов

Харьковчане предлагают городским чиновникам создать в городе единую сеть общественных туалетов.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

Автор петиции предлагает создать единую сеть общественных туалетов, с равномерным покрытием от центра города до окраин.

"Для любого вменяемого человека совершенно очевидно, что отсутствие такой сети в двухмиллионном мегаполисе в 21-м веке является дикостью и анахронизмом», – пишет автор петиции и в качестве примера приводит организацию аналогичной сети туалетов в Китае, отмечая при этом, что по его информации, там данный сервис является бесплатным.

Также харьковчанин заранее согласен с тем, что, возможно, нововведение не будет бесплатным.

«Умеренная плата в объеме нескольких гривен за возможность с гарантией цивилизованно справить естественные потребности в любом районе города - это вполне нормально и приемлемо», - считает автор петиции.

На данный момент петицию поддержало более 400 человек.

Для того, чтобы ее рассмотрели в горсовете, петиция должна собрать не менее 5 тысяч подписей за 90 дней.

На данный момент до конца сбора подписей осталось 87 дней.