Харьковчане просят горсовет установить светофор на алексеевском перекрестке - петиция

Установить светофор на перекрестке улиц Ахсарова и Белогорской просят харьковчане городских чиновников.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Этот въезд обслуживает 12 многоподъездных домов (9-, 12- и 16-этажки), магазин, детский садик, УВК 169, 4 гаражных кооператива и ЖЭК», - пишет автор петиции Славина Анна Ефимовна, отмечая, что на данном перекрестке часто случаются ДТП.

По ее мнению, установка светофора позволит снизить аварийность на этом участке и облегчить выезд транспорта с улиц Белогорской и Ахсарова.

Сбор подписей под петицией стартовал 5 апреля.

На данный момент обращение поддержали 10 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.