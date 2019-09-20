Харьковчане просят горсовет установить светофоры на Одесской

На сайте горсовета появилась петиция с просьбой установить светофоры на двух пешеходных переходах по улице Одесской — от проспекта Гагарина до улицы Харьковской.

«Через данный отрезок проезжей части переходят дорогу ученики школы №53, а два нерегулируемых перехода "зебра" являются слабым ограничением для водителей, которые на этом участке дороги развивают большую скорость. Возможно, установка данных светофоров сохранит чью-то жизнь», - пишет автор петиции.

Для того, чтобы горсовет рассмотрел петицию, она должна набрать не менее 5000 голосов за 90 дней.