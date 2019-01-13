Харьковчане просят горсовет возобновить движение трамваев по старому маршруту - петиция

13 января 2019 г. 16:24
2 просмотра

Харьковчане просят городских чиновников ускорить возобновление движения трамваев по старому маршруту.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Речь в ней идет о трамваях под №5 и №6, которые сейчас возят пассажиров по временной схеме движения из-за того, что на части Московского проспекта меняют трамвайные рельсы, поэтому соответствующий участок перекрыт для движения.

«Прошу всех поддержать, ведь очень большое количество людей ежедневно передвигается по Московскому проспекту и непосредственно на ЮЖД. Просьба огромная доделать начало Московского проспекта, а также проблемный поворот с Московского проспекта на Академика Павлова», - пишет автор петиции.

Как пишет харьковчанка, дату возобновления старого маршрута трамваев №5 и №6 в мэрии переносили уже 3 раза. В последний раз называли дату - 31 декабря. Однако ремонт не закончился.

Сбор подписей под петицией стартовал 7 января, и на данный момент ее поддержали 56 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней. До завершения сбора подписей осталось 85 дней.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.