Харьковчане просят горсовет возобновить движение трамваев по старому маршруту - петиция

Харьковчане просят городских чиновников ускорить возобновление движения трамваев по старому маршруту.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Речь в ней идет о трамваях под №5 и №6, которые сейчас возят пассажиров по временной схеме движения из-за того, что на части Московского проспекта меняют трамвайные рельсы, поэтому соответствующий участок перекрыт для движения.

«Прошу всех поддержать, ведь очень большое количество людей ежедневно передвигается по Московскому проспекту и непосредственно на ЮЖД. Просьба огромная доделать начало Московского проспекта, а также проблемный поворот с Московского проспекта на Академика Павлова», - пишет автор петиции.

Как пишет харьковчанка, дату возобновления старого маршрута трамваев №5 и №6 в мэрии переносили уже 3 раза. В последний раз называли дату - 31 декабря. Однако ремонт не закончился.

Сбор подписей под петицией стартовал 7 января, и на данный момент ее поддержали 56 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней. До завершения сбора подписей осталось 85 дней.