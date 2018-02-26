Харьковчане просят горсовет ввести ночные маршрутки

26 февраля 2018 г. 15:35
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Харьковчане просят чиновников ввести ночные маршрутки.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции ссылается на то, что в Кременчуге после 10 часов вечера каждые полчаса курсируют маршрутки, проезд в которых оплачивается по двойному тарифу.

«Предлагаю в Харькове создать хотя бы один экспериментальный маршрут из центра города на Салтовку или на Алексеевку с графиком движения на каждой остановке по этому маршруту. Тариф должен быть двойной без льготного проезда», - предлагает автор петиции.

Также автор петиции считает, что это предложение заинтересует перевозчиков, и они предоставят необходимое количество маршрутных автобусов.

На данный момент петицию поддержали три человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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