Харьковчане просят горсовет заменить "шумные" мусорные баки во дворах - петиция

Харьковчане просят городские власти заменить во дворах железные мусорные баки.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Харьковчанин жалуется, что те баки, которые сейчас установлены во дворах города – металлические, серебристого цвета, - сильно гремят при их опорожнении мусороуборочными машинами.

«Особенно критично, если это происходит в ночное время в теплое время года, когда у всех открыты окна. Даже советские мусорные баки, насколько я помню, гремели не так сильно», - отмечает он.

В качестве альтернативы автор петиции предлагает заменить их пластиковыми баками.

Сбор подписей под петицией стартовал 10 мая.

На данный момент ее поддержали около полусотни человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.