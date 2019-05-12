Харьковчане просят горсовет заменить "шумные" мусорные баки во дворах - петиция

12 мая 2019 г. 14:15
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Харьковчане просят городские власти заменить во дворах железные мусорные баки.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Харьковчанин жалуется, что те баки, которые сейчас установлены во дворах города – металлические, серебристого цвета, - сильно гремят при их опорожнении мусороуборочными машинами.

«Особенно критично, если это происходит в ночное время в теплое время года, когда у всех открыты окна. Даже советские мусорные баки, насколько я помню, гремели не так сильно», - отмечает он.

В качестве альтернативы автор петиции предлагает заменить их пластиковыми баками.

Сбор подписей под петицией стартовал 10 мая.

На данный момент ее поддержали около полусотни человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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