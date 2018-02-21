Харьковчане просят горсовет запретить в Харькове обрезку деревьев под столб

21 февраля 2018 г. 12:16
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Харьковчане просят чиновников запретить в городе омолаживающую обрезку деревьев под столб.

Соответствующая петиция  зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета. 

«Эта уродливая обрезка, изобретенная в России и Беларуси, калечит деревья в наших дворах и улицах. Деревья после неё уже никогда не станут полноценными, а значительная часть просто погибнет. Такого вы не увидите в Европе, да и больше нигде в мире в цивилизованных городах. Выгодна она только владельцам заводиков по производству топливных брикетов и нерадивым «озеленителям», - считает автор петиции.

На данный момент петицию подписали 200 человек.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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