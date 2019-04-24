Харьковчане просят Кернеса сохранить 130-летний мостик в саду Шевченко - петиция

Харьковчане просят городские власти сохранить в оригинальном виде 130-летний пешеходный мостик, который проходит через овражек в саду Шевченко и внести его в перечень памятников архитектуры нашего города.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Свое предложение автор петиции аргументирует тем, что данный металлический мостик с чугунными колоннами был перенесен из разрушенного в войну здания старого Пассажа и располагался над проезжей частью Соборного спуска.

Сбор подписей под петицией стартовал вчера, 23 апреля.

На данный момент ее поддержали 15 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.