Харьковчане просят Кернеса сохранить 130-летний мостик в саду Шевченко - петиция

24 апреля 2019 г. 10:45
398 просмотров

Харьковчане просят городские власти сохранить в оригинальном виде 130-летний пешеходный мостик, который проходит через овражек в саду Шевченко и внести его в перечень памятников архитектуры нашего города.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Свое предложение автор петиции аргументирует тем, что данный металлический мостик с чугунными колоннами был перенесен из разрушенного в войну здания старого Пассажа и располагался над проезжей частью Соборного спуска. 

Сбор подписей под петицией стартовал вчера, 23 апреля.

На данный момент ее поддержали 15 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.