Харьковчане просят наполнить водой реки в черте города - петиция

28 апреля 2019 г. 14:25
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Харьковчане просят городские власти наполнить водой реки в черте города.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции просит горсовет закрыть шлюз на Гончаровской дамбе.

По его мнению, это необходимо сделать для того, чтобы уровень воды в реках Харьков и Лопань, которые находятся в черте города, достиг должного уровня. 

«Наступает время пасхальных и майских праздников, а  прогулки по харьковским набережным на данный момент превращаются в унылое перемещение из-за минимального уровня воды», - пишет  харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал 26 апреля, и на данный момент ее подписали 12 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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