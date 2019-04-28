Харьковчане просят наполнить водой реки в черте города - петиция

Харьковчане просят городские власти наполнить водой реки в черте города.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.
Автор петиции просит горсовет закрыть шлюз на Гончаровской дамбе.
По его мнению, это необходимо сделать для того, чтобы уровень воды в реках Харьков и Лопань, которые находятся в черте города, достиг должного уровня.
«Наступает время пасхальных и майских праздников, а прогулки по харьковским набережным на данный момент превращаются в унылое перемещение из-за минимального уровня воды», - пишет харьковчанин.
Сбор подписей под петицией стартовал 26 апреля, и на данный момент ее подписали 12 человек.
Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.