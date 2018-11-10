Харьковчане просят обезопасить городские дороги "лежачими полицейскими" - петиция

Харьковчане просят городских чиновников обезопасить харьковские дороги установкой максимального количества «лежачих полицейских».

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, данная мера необходима для уменьшения аварийности на городских дорогах, а также для обеспечения безопасности пешеходов.

Сбор подписей под петицией стартовал 8 ноября.

На данный момент данную инициативу поддержали около 30 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.