 

Харьковчане просят облагородить трамвайную остановку на Салтовке

09 июля 2019 г. 14:11
1 просмотр

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой облагородить трамвайную остановку на улице Героев Труда.

"Убедительная просьба от имени жителей Салтовского жилого массива, убрать сомнительное сооружение на остановке "Круглый рынок". Состоит это строение из трех ларьков, соединенных между собой крышей, которое с некоторых пор является совершенно бесполезным и в данный момент служащим пунктом приема стеклотары. А фактически, это место стало пристанищем бомжей и пьяниц.

Постоянная грязь на остановке, лежбища на скамейках остановки и рядом с остановкой(в кустах и на траве, возле детской площадки), постоянно пьяные сборища и разборки, пустые бутылки и объедки после пьяной трапезы.

И мимо всего этого горожанам приходится проезжать трамваем и проходить мимо, идя на рынок или в метро. Все это видят дети и гости нашего города. Большая просьба к властям города - окультурить данное место, убрать данное строение и соорудить на его месте культурную остановку, т.к. это место не является безлюдным захолустьем. Оно проходное и находится в максимальной близости от метро, рынка и жилых домов" - пишет автор прошения.

Если петиция наберет за 90 дней не менее 5 тысяч подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.