Харьковчане просят чиновников оснастить ступени и лестницы в городе перилами для людей с ограниченными возможностями

Харьковчане просят чиновников сделать все учреждения и организации города, а также места в городе, имеющие большую посещаемость, сделать их более адаптированными для посещения их людьми с ограниченными возможностями.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Для этого автор петиции предлагает мэрии обязать все учреждения и организации, имеющие на входе и в середине здания лестницы, оборудовать их перилами для удобства людей, которые имеют инвалидность или проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также для пожилых людей.

Также, по мнению автора петиции, такие перила необходимы и на больших ступеньках в городе.

«Например, на лестнице на Университетскую горку, Каскад, и тому подобное», - пишет автор обращения. Лично у меня с этим проблемы и я думаю, что таких людей много. Приходится просто держаться за грязные стены или кого-то просить помочь спуститься или подняться».

«Даже если эта петиция не наберет соответствующее количество подписей, надеюсь, что об этой проблеме узнают и не будут игнорировать», - надеется харьковчанка.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 мая.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.