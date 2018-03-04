Харьковчане просят отменить повышение стоимости проезда в маршрутках

04 марта 2018 г. 10:41
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Харьковчане просят чиновников отменить повышение стоимости проезда в маршрутках.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Многие из Вас столкнулись с объявлением в маршрутках о подорожании проезда на 1,5 грн. Как по мне, прослеживается явный сговор среди автоперевозчиков», - пишет автор петиции.

По мнению автора петиции, стоимость проезда в маршрутках с малым маршрутным километражем  по городу в сравнении с километражем маршруток, которые курсируют через весь город, повышена необоснованно.

На сегодняшний день петицию поддержали 257 человек.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

 

 

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