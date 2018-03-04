Харьковчане просят отменить повышение стоимости проезда в маршрутках

Харьковчане просят чиновников отменить повышение стоимости проезда в маршрутках.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Многие из Вас столкнулись с объявлением в маршрутках о подорожании проезда на 1,5 грн. Как по мне, прослеживается явный сговор среди автоперевозчиков», - пишет автор петиции.

По мнению автора петиции, стоимость проезда в маршрутках с малым маршрутным километражем по городу в сравнении с километражем маршруток, которые курсируют через весь город, повышена необоснованно.

На сегодняшний день петицию поддержали 257 человек.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.