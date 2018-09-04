Харьковчане просят подземный переход через дорогу от Журавлевского пляжа к трамвайной остановке

04 сентября 2018 г. 13:56
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Харьковчане просят городских чиновников построить подземный переход дороги около Журавлевского пляжа от по ул. Героев Труда к трамвайной остановке.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

"Каждый раз, проезжая мимо, с ужасом наблюдаю за людьми, переходящими здесь дорогу через 6 полос, - пишет автор петиции, - И ведь здесь регулярно травмируются и гибнут люди, бьются машины при экстренном торможении. Ночью в дождь может перейти дорогу только камикадзе." 

По мнению харьковчанина, поскольку проезжая часть расположена на насыпи, и, подымаясь от пляжа, люди все равно идут на подъем, в этом месте можно построить подземный переход.

Как считает автор петиции, обустройство подземного перехода на данном участке сможет  кардинально повысить безопасность на дороге в этом районе.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 4 сентября.

Для того, чтобы ее рассмотрели в горсовете, петиции необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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