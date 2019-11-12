Харьковчане просят принимать лекарственные отходы отдельно

12 ноября 2019 г. 11:40
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На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой установить круглосуточные боксы при аптеках и больницах для круглосуточного приема лекарственных отходов. 

"Рост доступности лекарственных средств, увеличение средней продолжительности жизни и высокая концентрация населения крупных городов являются основными факторами, которые приводят к ежегодному росту загрязнения окружающей среды медицинскими отходами.

Этот процесс практически неуправляем и носит глобальный характер. Сегодня это явление активно исследуется в разных странах мира, но в Украине эта проблема остается неисследованной и нерешенной.

Большую угрозу для здоровья жителей Харькова составляют остатки лекарственных препаратов в питьевой воде, ведь водоснабжения более 75% населения осуществляют из поверхностных вод.

Поэтому в случае заболевания процесс лечения усложняется, обостряются болезни, возникают аллергические реакции, а влияние комбинаций лекарственных препаратов, находящихся в воде, еще даже не исследовался.

Предлагаю создать на базе аптек и больниц круглосуточные пункты приема (боксы) отходов лекарственных средств у населения и организовать их дальнейшую утилизацию", - говорится в прошении. 

Если за 90 дней петиция наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета. 

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