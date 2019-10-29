Харьковчане просят продлить маршрут одного из троллейбусов

29 октября 2019 г. 17:25
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На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой продлить маршрут троллейбуса №1. 

"Просьба продлить троллейбусный маршрут номер 1 "метро Дворец спорта-коммунальный рынок" до Одесской. С Одесской добраться до метро Дворец спорта можно только маршруткой 102 или с пересадкой, что очень не удобно и занимает много времени, а продление рейса на 5 остановок даст возможность посещать детям занятия в спортивных секциях, а также посещать кинотеатр и парк! Это будет очень удобно для всех жителей района, тем более, что круг троллейбуса на Одесской тоже есть!" - говорится в тексте петиции. 

Если документ наберет за 90 дней не менее 5000 подписей, он будет рассотрен во время сессии горсовета. 

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