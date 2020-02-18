Харьковчане просят продлить маршрут троллейбуса №45

18 февраля 2020 г. 16:20
77 просмотров

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой продлить маршрут 45 троллейбуса. 

"Считаю нужным продлить 45 троллейбус до круга автобусов на остановке 759 микрорайон.

Так как строительство метро на красной ветке на станции Восточный и Роганская не планируется, считаю целесообразным продлить существующий 45 троллейбусный маршрут по улице Александра Зубарева до круга автобусов, остановка 759 микрорайон.

Большая часть жилмассива не пользуется электротранспортом из-за его удалённости от основной массы домов. Район расширяется, а его связь с центром генерируется только за счёт неудобных ,маленьких маршруток, которые не справляются с наплывом людей в часы пик.

Думаю, развитие удобной транспортной развязки даст жилмассиву толчек для увеличения строительства и привлечет инвесторов для строительства новых домов и общественных зон", - говорится в прошении. 

Если за 90 дней петиция соберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.