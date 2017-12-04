Харьковчане просят расширить возможности карты e-ticket

Харьковчане просят чиновников Харькова добавить в карту e-ticket возможность просмотра баланса по карте и возможность пополнения через интернет. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции отмечает, что «Единая карта для оплаты в общественном транспорте - это хорошо, но, увы, сразу же на глаза показались её явные недочёты: невозможность просмотра баланса по карте (что усложняется ещё и тем, что разная стоимость оплаты в каждом виде транспорта) и невозможность оплаты через интернет...»

Автор считает, что возможность просмотра баланса и оплаты через интернет увеличит комфорт пользования данными картами.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.