Харьковчане просят расширить возможности карты e-ticket

04 декабря 2017 г. 11:32
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Харьковчане просят  чиновников Харькова добавить в карту e-ticket возможность просмотра баланса по карте и возможность пополнения через интернет. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции отмечает, что «Единая карта для оплаты в общественном транспорте - это хорошо, но, увы, сразу же на глаза показались её явные недочёты: невозможность просмотра баланса по карте (что усложняется ещё и тем, что разная стоимость оплаты в каждом виде транспорта) и невозможность оплаты через интернет...» 
Автор  считает, что возможность просмотра баланса и оплаты через интернет увеличит комфорт пользования данными картами.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

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