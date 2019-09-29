 

Харьковчане просят светофор на опасном перекрестке улицы Деревянко - петиция

29 сентября 2019 г. 13:20
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Харьковчане просят городских чиновников установить светофор на пересечении улиц Деревянко и Комитетской.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции, Пономарева Анна Николаевна, жалуется, что ввиду активного строительства и заселения новостроев по улице Профессороской и работы школы Бойко у жителей микрорайона и посетителей школы, а также у автомобилистов, которые оказываются в данной зоне, в будние дни с 7:30 до 20:00 время на проезд 1 километра дороги занимает от  30 минут до 1 часа.

По словам харьковчанки, аварии на указанном участке дороги происходят почти ежедневно.

При этом автор петиции отмечает, что пешеходов на единственном переходе к клубу «Тетра» никто из автомобилистов не пропускает.

Сбор подписей под петицией стартовал 23 сентября.

На данный момент ее подписали 70 человек.

Если петиция наберет 5000 подписей в течение 90 дней с момента начала сбора подписей, то ее рассмотрят в горсовете.

До конца сбора подписей осталось 84 дня.

 

 

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