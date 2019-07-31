 

Харьковчане просят упорядочить движение велосипедистов по городу - петиция

31 июля 2019 г. 15:45
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Харьковчане просят местных чиновников упорядочить движение велосипедистов по городу.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Последнее время появилось много велосипедистов и особенно курьеров на велосипедах. Они нарушают правила дорожного движения, проезжают на красный свет, не следят за рядностью. Все это приводит, к сожалению, к печальным последствиям», - пишет автор петиции.

В связи с этим харьковчанка просит запретить в городе езду на велосипедах на участках, которые имеют интенсивное движение, а также на участках, которые имеют мало полос, а также там, где движение затруднено припаркованными автомобилями.

В качестве альтернативной меры безопасности автор петиции просит по возможности добавить отдельные полосы для велосипедистов, по аналогии с европейскими городами.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 31 июля.

На данный момент ее подписали около десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.

Напомним, 25 июля на пересечении проспекта Науки с улицей Культуры автомобиль сбил 20-летнего велосипедиста-курьера.

Пострадавшего с травмами с места аварии доставили в больницу, где через несколько дней он скончался.

 

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