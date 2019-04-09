Харьковчане просят установить банковские терминалы в парке Горького - петиция

Харьковчане просят городских чиновников установить банковские терминалы в кассах и торговых точках парка им. Горького.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«В парке отсутствует возможность рассчитываться банковскими картами. В 21-м веке это выглядит по меньшей мере странно. Прошу рассмотреть возможность установки банковских терминалов во всех кассах и торговых точках парка», - написал автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 9 апреля.

На данный момент ее подписали около десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.