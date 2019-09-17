 

Харьковчане просят установить на проспекте Алексеевки светофор с кнопкой для пешеходов - петиция

17 сентября 2019 г. 12:09
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Харьковчанин просит горсовет установить светофор для пешеходов на проспекте Людвика Свободы возле остановки ГТ "336 АТС" на Алексеевке.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции, Румянцев Евгений, предлагает дополнить уже существующий пешеходный переход пешеходным кнопочным светофором на проспекте Людвика Свободы возле остановки общественного транспорта "336 АТС".

Свою просьбу харьковчанин мотивирует большим количеством ДТП на этом пешеходном переходе с участием пешеходов.

Сбор подписей под петицией стартовал 16 сентября, и на данный момент ее поддержали 10 человек.

Если петиция в течение 90 дней наберет 5000 подписей, то ее рассмотрят в горсовете.

 

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