Харьковчане просят внедрить в городе PayPass, payWave и NFC

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой внедрить бесконтактные системы оплаты в различных сферах города.
"Просьба к городским властям внедрить бесконтактную оплату банковской картой (PayPass, payWave и NFC) в городе:
Ведь Харьков хочет стать самым цифровым городом Украины, а бесконтактная оплата - это часть цифровой трансформации города", - говорится в прошении.
Если петиция за 90 дней наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.