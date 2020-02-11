Харьковчане просят внедрить в городе PayPass, payWave и NFC

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой внедрить бесконтактные системы оплаты в различных сферах города.

"Просьба к городским властям внедрить бесконтактную оплату банковской картой (PayPass, payWave и NFC) в городе:

в транспорте (маршрутки, трамваи, троллейбусы, метро, ж/д и автостанциях);

в ЦНАПах для оплаты услуг на месте (например за загранпаспорт, id карту);

на коммунальных предприятиях.

Ведь Харьков хочет стать самым цифровым городом Украины, а бесконтактная оплата - это часть цифровой трансформации города", - говорится в прошении.

Если петиция за 90 дней наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.