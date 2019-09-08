 

Харьковчане просят восстановить автобусный маршрут с Салтовки до "неотложки" - петиция

08 сентября 2019 г. 13:15
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Харьковчане просят городские власти пустить муниципальный транспорт от ул. Светлой на Салтовке до Медицинского комплекса на Павловом Поле(Харьковская городская больница скорой и неотложной помощи №4).

Соответствующая петиция появилась на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции, обращаясь к чиновникам от имени жителей Салтовки и пассажиров, констатирует, что 17-й маршрут, который ходил от улицы Светлой до 4-й «неотложки», перестал существовать. Женщина отмечает, что в больницу и из нее люди ехали с пересадками.

«От улицы Деревянко многим пассажирам приходилось идти пешком до 4-й «неотложки», что совсем не близко. Сейчас никакого транспорта нет - только некоторые маршрутки от станции метро Героев Труда, которые идут по ул. Деревянко. Огромный жилой массив остался без транспортного сообщения к Медицинскому комплексу», - сообщает харьковчанка в петиции и просит чиновников выделить на этот маршрут  муниципальный транспорт с графиком движения, который будет вывешен на конечных остановках и на сайте.

На данный момент инициативу харьковчанки поддержали около двух десятков человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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