Харьковчане просят восстановить фонтан возле Цирка на площади Бугримовой

Харьковчане просят городских чиновников восстановить фонтан возле Цирка на площади Бугримовой.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, в своё время фонтан радовал харьковчан и гостей города, а особенно - детей, которых очень много собиралось возле этого фонтана каждое лето.

Сбор подписей под петицией стартовал 30 августа.

На данный момент ее поддержали 74 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.