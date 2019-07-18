 

Харьковчане просят заменить привычные мусорные баки на подземные

18 июля 2019 г. 14:10
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На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой заменить наземные мусорные баки на подземные. 

"Заменить все наземные мусорные баки на подземные, включая систему сортировки мусора. Этот вопрос является очень актуальным сегодня. Такая система подземного сбора мусора позволяет обеспечить эстетичный внешний вид территории и избавится от разбросанного мусора и неприятного запаха" - пишет автор прошения. 

Если петиция наберет в течение 90 дней не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании горсовета. 

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