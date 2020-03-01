Харьковчане просят запустить социальную маршрутку для льготников - петиция

01 марта 2020 г. 14:41
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Харьковчане предлагают городским властям запустить социальную маршрутку по городу и пригороду.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Социальная маршрутка это бесплатный автобус для пенсионеров и инвалидов», - поясняет автор петиции.

По мнению харьковчанина, такой автобус должен курсировать по городу, а также необходимы и пригородные его маршруты.

Сбор подписей под петицией стартовал 26 февраля.

На данный  момент инициативу поддержали несколько десятков человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 09 дней с момента начала их сбора.

 

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