Харьковчане против "Коксохима": люди вышли на пикет и перекрыли дорогу

Сегодня в Харькове проходит пикет за закрытие завода “Коксохим”.

На улице Москалевской,70 собралось несколько десятков харьковчан – их около 70-ти.

Люди перекрыли движение на дороге. Люди бесперывно ходят по проезжей части, не давая транспорту двигаться. Из-за этого стоят трамваи нескольких маршрутов.

Таким образом они выражают протест против деятельности химпредприятия.

Напомним, промышленное предприятие «Харьковский коксовый завод» находится непосредственно на территории Новобаварского района Харькова, рядом с большим жилым микрорайоном.

Харьковчане много лет жалуются на то, что из-за опасных выбросов коксового завода воздух на территории близлежащих районов загрязнен вредными для здоровья химсоединениями, и местным жителям трудно дышать, также, по их мнению, это отрицательно сказывается на их здоровье.

По данному поводу в местные суды периодически подаются иски от харьковчан. Также на сайте президента Украины на днях была зарегистрирована соответствующая петиция с просьбой о закрытии предприятия.

По словам местных активистов, это предупредительная акция, и если никакой реакции на пикет от властей или завода не последует, следующие акции будут масштабнее.