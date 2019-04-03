Харьковчане против несанкционированной свалки в зеленой зоне на Салтовке - петиция

03 апреля 2019 г. 9:30
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Ликвидировать несанкционированную свалку в зеленой зоне на Салтовке просят харьковчане городские власти.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Напротив жилых домов по адресу ул. Бучмы 28/64,32 и 36 находится овраг с источником. Но в него сбрасывают различный мусор и строительные отходы все, кому не лень! Постоянно приезжают пожарные из-за того, что происходит самовозгорание этого мусора. Если это не частная собственность, то это еще не повод превращать ее в свалку и привозить мусор», - пишет автор петиции, обосновывая свое обращение, и просит горсовет привести источник в надлежащее состояние, ликвидировав несанкционированный выброс мусора.

По мнению харьковчанки, сейчас родник находиться в плачевном состоянии.

Сбор подписей под петицией стартовал вчера, 2 апреля.

На данный момент ее подписали около десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо на брать не менее 5000 подписей.

 

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