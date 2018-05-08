Харьковчане - против строительства дома возле стадиона Металлист

08 мая 2018 г. 15:32
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Харьковчане просят чиновников горсовета запретить строительство дома через дорогу от стадиона Металлист. 

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Процесс строительства жилого комплекса совсем рядом со стадионом, наряду с повышенной террористической угрозой, поставит под сомнение возможность проведения официальных международных футбольных матчей в Харькове», -пишет автор петиции Рыбалкина Ольга. 

По мнению харьковчанки, в случае строительства дома вплотную к стадиону город и предприниматели потеряют возможность получить прибыль на международных матчах  и расстроят много болельщиков отсутствием футбола, а городу не дадут больше возможности провести будущие Чемпионаты Европы по футболу. 

Сбор подписей под петицией стартовал вчера, 7 мая.

На данный момент петицию подписали 100 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.

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