Харьковчане против увеличения интервалов движения поездов метро в летний период - петиция

Отменить увеличение интервалов движения поездов метро в летний период просят харьковчане городские власти.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции пишет, что увеличение с 1 июня интервалов между поездами, по его мнению, создает проблемы для пассажиров, так как образовывается давка.

«В летний период количество пассажиров не уменьшается и в часы-пик поезда заполняются уже на конечных станциях, а на промежуточных станциях приходиться пропускать 2-3 состава, чтобы попасть в вагон. Учитывая увеличение стоимость проезда в метро, уровень сервиса также должен соответствовать», - отмечает харьковчанин и просит городских чиновников отказаться от практики увеличения интервалов движения поездов метро в летний период.

Сбор подписей под петицией стартовал 6 июня.

На данный момент ее подписал 91 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.