Харьковчане рассказали, каким производителям мясорубок и кухонных комбайнов привыкли доверять®

13 апреля 2020 г. 13:39
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Жители Харькова поделились впечатлениями о качестве кухонной техники от известных производителей. Они рассказали, что больше всего доверяют разработкам топовых брендов из Европы.

Мясорубки, кухонные комбайны и другое оснащение пользователи выбирают по таким критериям:

  • Качество материалов изготовления и комплектующих. Сырье, которое используется для производства гаджетов должно быть прочным, стойким к изнашиванию и экологичным. 
  • Параметры эргономичности. Главное требование – продуманная конструкция и удобные элементы управления с оптимальной чувствительностью. 
  • Баланс цены и качества. Имеет значение сбалансированность стоимости и эксплуатационных характеристик.

Кухонные девайсы от каких торговых марок соответствуют строгим требованиям харьковчан?

Moulinex
Всемирно известная французская компания славится ответственным отношением к качеству продукции. Мясорубки, кухонные комбайны, блендеры и другие устройства ее производства выдерживают интенсивные нагрузки и выполняют много функций.

Инженерам Moulinex удается обеспечить высокую производительность оборудования при сохранении минимальных энергозатрат. Для изготовления корпусов устройств они используют нетоксичный пищевой пластик, а рабочие механизмы делают из высокопрочного, устойчивого к коррозии металла.

Купить брендовые мясорубки в Харькове можно по ссылке https://www.moyo.ua/kharkiv/bt/tekhnika-dlya-kuhni/myasorubki/.

Gorenje
Словенская компания, которая стремится угодить широкой целевой аудитории. Фишка техники Gorenje – сочетание функциональности, технологичности и адекватной цены. 

Мясорубки от производителя выполняют функции сразу нескольких приборов:

  • аппарата для начинки колбас;
  • измельчителя для мягких фруктов и ягод;
  • терки и ломтерезки.

То же самое касается и брендовых комбайнов, способных заменить добрую половину кухонного арсенала современной домохозяйки.

Philips
Производственные мощности нидерландской корпорации Philips локализованы во многих странах Европы, а широкое распространение ее продукции обусловлено надежностью и технологичностью. Качество брендовой кухонной техники соответствует общепринятым стандартам. 

Мясорубки и кухонные машины Филипс поставляются с инновационными аксессуарами и поддерживают запатентованные технологии. Это и отличает их от разработок других торговых марок. 

Кому еще доверяют харьковчане
На этом список полюбившихся горожанам брендов не заканчивается. Помимо перечисленных компаний, завоевать благосклонность жителей Харькова удалось польской фирме Ardesto и именитой японской корпорации Panasonic. 

 

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