Харьковчане рассказали, каким производителям мясорубок и кухонных комбайнов привыкли доверять®

Жители Харькова поделились впечатлениями о качестве кухонной техники от известных производителей. Они рассказали, что больше всего доверяют разработкам топовых брендов из Европы.
Мясорубки, кухонные комбайны и другое оснащение пользователи выбирают по таким критериям:
Кухонные девайсы от каких торговых марок соответствуют строгим требованиям харьковчан?
Moulinex
Всемирно известная французская компания славится ответственным отношением к качеству продукции. Мясорубки, кухонные комбайны, блендеры и другие устройства ее производства выдерживают интенсивные нагрузки и выполняют много функций.
Инженерам Moulinex удается обеспечить высокую производительность оборудования при сохранении минимальных энергозатрат. Для изготовления корпусов устройств они используют нетоксичный пищевой пластик, а рабочие механизмы делают из высокопрочного, устойчивого к коррозии металла.
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Gorenje
Словенская компания, которая стремится угодить широкой целевой аудитории. Фишка техники Gorenje – сочетание функциональности, технологичности и адекватной цены.
Мясорубки от производителя выполняют функции сразу нескольких приборов:
То же самое касается и брендовых комбайнов, способных заменить добрую половину кухонного арсенала современной домохозяйки.
Philips
Производственные мощности нидерландской корпорации Philips локализованы во многих странах Европы, а широкое распространение ее продукции обусловлено надежностью и технологичностью. Качество брендовой кухонной техники соответствует общепринятым стандартам.
Мясорубки и кухонные машины Филипс поставляются с инновационными аксессуарами и поддерживают запатентованные технологии. Это и отличает их от разработок других торговых марок.
Кому еще доверяют харьковчане
На этом список полюбившихся горожанам брендов не заканчивается. Помимо перечисленных компаний, завоевать благосклонность жителей Харькова удалось польской фирме Ardesto и именитой японской корпорации Panasonic.