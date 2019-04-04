Харьковчане смогут добраться в Познань самолетом

Рейсы в Познань будут выполняться с 27 октября дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Так, вылет из Харькова - в 22:00, обратный самолет отправляется из Познани в 18:00 по местному времени. Время в пути - 2 часа 25 минут. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании Ryanair, и их цена стартует от €28.

Польша традиционно является одним из самых популярных направлений среди харьковчан и гостей города. Из Харьковского аэропорта уже доступны регулярные рейсы в Варшаву, Катовице, Гданьск и Вроцлав, которые пользуются постоянным спросом.