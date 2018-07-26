Харьковчане стали чаще болеть вирусными гепатитами

За 6 месяцев 2018 года в Харькове зарегистрировали 234 случая заболевания острым вирусным гепатитом.

Об этом сообщили в Харьковском городском центре здоровья, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

По данным центра, с начала года в городе зафиксировано 234 случая заболевания острым вирусным гепатитом, тогда как за 6 месяцев 2017 года - 114. Из них вирусным гепатитом А заболели 122 человека (в 2017 году - 34), вирусным гепатитом В - 81 человек (55), вирусным гепатитом С - 31 человек (25).

Также с начала года в Харькове зафиксировано 340 случаев заболеваний хроническим вирусным гепатитом, из них: вирусным гепатитом В - 59 человека (в 2017 году - 59), вирусным гепатитом С - 281 человек (232).

Специалисты напоминают, что во избежание заражения вирусными гепатитами нужно придерживаться основных мер профилактики заболевания, в частности, мыть руки после посещения туалета и перед едой, употреблять кипяченую воду и мытые фрукты и овощи. Также медики советуют следить за предметами личной гигиены, избегать случайных половых связей и использовать средства контрацепции, проводить косметологические процедуры только стерильными инструментами. Наиболее действенным средством профилактики заболевания является вакцинация.

Как отметили в горсовете, 28 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в 2018 году будет проходить под лозунгом «Диагностировать и лечить гепатит».