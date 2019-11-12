Харьковчане стали летать чаще

В прошлом октябре услугами Международного аэропорта "Харьков" воспользовались 118,4 тысячи человек - это на 85% больше, чем за этот же период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Во второй месяц осени авиаперелетами из Харькова по стране воспользовались 22,1 тысячи человек, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Пассажиропоток в октябре 2019 вырос на 70% по сравнению с прошлым: 140500 пассажиров против 82 800 человек.

Чаще всего люди летают из Харькова в Шарм-эль-Шейх, Анталию, Стамбул, Киев, Варшаву, Краков, Тель-Авив, Вену, Вроцлав и Дортмунд.