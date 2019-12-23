Харьковчане требуют ликвидировать ночлежку бездомных в переходе метро на Салтовке - петиция

Немедленно ликвидировать ночлежку бомжей в переходе метро на Салтовке требуют харьковчане от городских властей.

Соответствующая петиция об этом появилась сегодня на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции пишет, что в переходе метро "Студенческая" ночуют бездомные, при этом нередко отправляя свои естественные потребности там же, а рядом ходят люди и продаются продукты питания, в частности хлебо-булочные изделия.

«Работники метро на замечания людей не реагируют, отвечают, что это не их дело. Необходимо немедленно ликвидировать ночлежку, провести санитарную обработку и дезинфекцию перехода и наказать тех, кто отвечает за его санитарное состояние, т.е. получает зарплаты и премии!", - сказано в петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 23 декабря. Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5 тысяч подписей за 90 дней.